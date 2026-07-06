Archiviata la denuncia della Lega Serie A nei confronti del n.1 Fitp Binaghi

06 Lug 2026 - 23:53
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Il Garante del codice di comportamento sportivo, Giuliano Amato, ha disposto l'archiviazione della denuncia della Lega Calcio di Serie A nei confronti del presidente della Fitp, Angelo Binaghi. La Lega Calcio aveva presentato l'esposto in merito ad alcune dichiarazioni fatte lo scorso maggio da Binaghi sulla concomitanza tra il derby di Roma e la finale degli Internazionali d'Italia di tennis. Il Garante, spiega una nota, ha ritenuto non fondata la denuncia, tenuto conto dell'esigenza di procedere ad una valutazione nel merito delle dichiarazioni rese dal presidente Binaghi non disgiunta dall'analisi del complessivo contesto fattuale di riferimento nell'ambito del quale sono state rese e dell'esistenza di circostanze oggettive di tensione che spiegano le parole del presidente, di sicuro forti, ma non inusuali in presenza di circostanze del genere, oltre che dell'assenza dell'attribuzione di fatti disonorevoli o riprovevoli in capo al denunciante.

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