Juve, Massara entra in dirigenza: il comunicato ufficiale

07 Lug 2026 - 11:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Frederic Massara è stato nominato Chief Football Officer del Club. Nel suo nuovo ruolo, Frederic riporterà direttamente all'Amministratore Delegato Giovanni Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area Football maschile.

Frederic avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del Club, in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director. Nel corso della sua carriera, Frederic si è affermato come uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di alcuni prestigiosi club, tra i quali AC Milan e AS Roma.

Giorgio Chiellini assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer, rafforzando la capacità di Juventus di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, in Italia e nel mondo.

“Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro” - ha sottolineato Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Juventus - "Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del Club".

Ultimi video

00:26
DICH HAALAND SU 7 GOL PER SITO 6/7 DICH

Haaland stende anche il Brasile, Erling è incredulo davanti alle telecamere

02:17
13 SRV L'ARGENTINA DI SCALONI 7/7 SRV

L'Argentina sfida l'Egitto e sogna il bis mondiale. Paredes carica il gruppo

00:43
DICH DE LAURENTIIS SU DE BRUYNE 06/07 ok SRV

De Laurentiis: "Mercato? Vorrei zero acquisti". Poi 'punge' De Bruyne…

01:06
DICH DE LAURENTIIS ALLEGRI E L'IPPICA 06/07 SRV

De Laurentiis: "Allegri, fammi comprare un cavallo!"

02:01
RULLO/13 NUOVA MAGLIA NAPOLI OK

De Laurentiis carica Allegri: "Un aziendalista vincente! Mercato? Dobbiamo vendere 25 giocatori"

01:15
DICH DE LAURENTIIS PIANGE PRESENTAZIONE MAGLIA 26/27 06/07 SRV

De Laurentiis scoppia in lacrime: "Non ce l'avrei mai fatta senza…"

01:06
CLIP SABATINI MEA CULPA SU HAALAND 06/07 SRV

"Haaland è un Lucca che ce l'ha fatta"... il mea culpa di Sabatini in diretta tv

02:13
19 DICH TRUMP SU BALOGUN/REVIEWINFANTINO 06/07 SRV

Trump: "Infantino mi ha ascoltato: no fallo di Balogun, arbitro sospetto"

00:58
Sabatini e il caso Balogun: "Così si rischia la fine del calcio"

Sabatini e il caso Balogun: "Così si rischia la fine del calcio"

01:27
DICH AMORIM ARRIVO INTEGRALE (DOPPIATO) 06/07 SRV

Le prime parole di Amorim in italiano: "Milan? Che onore". E poi fa una promessa…

00:44
Milan, ecco Amorim

Milan, ecco Amorim

01:44
Klopp pronto al ritorno

Klopp pronto al ritorno

01:20
Riparte la serie A

Riparte la serie A

01:27
Alla scoperta di Chalobah

Alla scoperta di Chalobah

01:37
Tomori punta la premier

Tomori punta la premier

00:26
DICH HAALAND SU 7 GOL PER SITO 6/7 DICH

Haaland stende anche il Brasile, Erling è incredulo davanti alle telecamere

I più visti di Calcio

DICH DE LAURENTIIS SU DE BRUYNE 06/07 ok SRV

De Laurentiis: "Mercato? Vorrei zero acquisti". Poi 'punge' De Bruyne…

DICH GALLIANI DICH

Galliani: "Si respira già un'aria nuova intorno alla nazionale"

DICH AMORIM ARRIVO INTEGRALE (DOPPIATO) 06/07 SRV

Le prime parole di Amorim in italiano: "Milan? Che onore". E poi fa una promessa…

Izzo, che paura! Gli puntano una pistola al volto e lo derubano dell'orologio

Haaland è un killer spietato, ma sono Bruno Guimaraes ed Endrick a far piangere il Brasile

DICH DE LAURENTIIS ALLEGRI E L'IPPICA 06/07 SRV

De Laurentiis: "Allegri, fammi comprare un cavallo!"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:16
Inter, Chivu e Marotta presentano la stagione: conferenza in programma lunedì 13
11:42
Il Porto vince causa al Cedu su critiche ad arbitro
11:40
Juve, Massara entra in dirigenza: il comunicato ufficiale
11:30
Monza, Jonathan Mandle e Massimo Marinelli nuovi componenti cda club
23:53
Archiviata la denuncia della Lega Serie A nei confronti del n.1 Fitp Binaghi