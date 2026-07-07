Monza, Jonathan Mandle e Massimo Marinelli nuovi componenti cda club

L'Assemblea dei Soci di AC Monza, riunitasi in data 6 luglio 2026, ha approvato la nomina dei Sig.ri Jonathan Mandle e Massimo Marinelli quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione del Club. Entrambi entrano a far parte del Consiglio in sostituzione dei consiglieri Brandon Gabriel Berger e Kirk Galiani, i quali avevano in precedenza rassegnato le loro dimissioni dalla carica. Nel ringraziare i membri uscenti, AC Monza rivolge ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione un caloroso benvenuto.