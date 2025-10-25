Milan-Pisa: perché è stato convalidato il gol di Leao nonostante il fuorigioco di Pavlovic

Leao ha ricevuto palla da Ricci sulla sinistra, ha sfidato Bonfanti, si è accentrato e ha lasciato partire un preciso tiro a giro dal limite dell'area, sul quale il portiere Semper non ha potuto nulla. Il motivo della revisione al VAR è stato il movimento di Pavlovic, che, al momento della conclusione di Leao, si trovava in posizione di fuorigioco e scattava verso il portiere avversario.