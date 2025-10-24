Milan, Allegri va controcorrente: "Occasione sprecata? Alla fine dell'anno questo punto sarà importante..."

Il tecnico rossonero dopo il pari in rimonta con il Pisa:di Alessandro Franchetti
© Getty Images
L'aveva definita, alla vigilia e poco prima di scendere in campo, una partita scorbutica come chi sentiva lontano un miglio puzza di bruciato. Massimiliano Allegri, a conti fatti, non si era sbagliato. Superfluo dire che il 2-2 strappato in rimonta al Pisa, seconda neo-promossa affrontata in stagione con il misero score di un punto in due gare, non lo soddisfi affatto. Nonostante questo il tecnico rossonero mantiene una invidiabile calma continuando a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Dispiace per il risultato perché ci tenevamo a vincere, ma alla fine ci porterà dei vantaggi perché l'abbiamo recuperata. Però certe partite vanno gestite in maniera diversa". E ancora: "Occasione sprecata? Quando esci da queste partite sei dispiaciuto per i punti persi, ma alla fine dell'anno questo punto sarà importante".
Ovviamente non tutto può essere considerato positivo: "Siamo contenti del pareggio preso alla fine. Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere, lavorare sulle cose non andate - ha continuato Allegri -. In vantaggio dovevamo portarci sul 2-0, ma eravamo troppo lunghi: le due punte erano lontane dai centrocampisti e in mezzo al campo c'erano troppi buchi. Dopo l'1-0 non siamo rimasti compatti e ci siamo allungati. Negli ultimi cinque minuti ci sono due cose che vanno migliorate: in quel momento lì bastano due azioni per vincere la partita ma non si deve perdere la testa e rischiare, perché Pavlovic, ad esempio, ha dovuto rincorrere Nzola lanciato a rete...".
Se però il suo Milan funziona contro squadre che attaccano, contro squadre che difendono basse qualche problema sta emergendo: "E' questione di crescita, di capire i momenti della partita. Una volta in vantaggio bisognava essere più lucidi e veloci. Il Pisa ha fatto la sua buona partita, ha sfruttato bene le nostre pecche. Quando avevano palla, loro ci allungavamo troppo e non dovevamo permetterlo. Dopo l'1-0 era il momento in cui raddoppiare, abbiamo avuto situazioni in area dove potevamo essere più lucidi. Su questo bisogna continuare a lavorare e migliorare".
Resta il tempo per un commento sul contatto Moreo-Gabbia sul raddoppio di Nzola. Era fallo?
"No, assolutamente. Una palla lunga in cui ci siamo fatti trovare impreparati indipendentemente dal fallo o meno. Non abbiamo perso, ed è positivo, allo stesso tempo ci servirà per migliorare".