Milan, Allegri va controcorrente: "Occasione sprecata? Alla fine dell'anno questo punto sarà importante..."

Ovviamente non tutto può essere considerato positivo: "Siamo contenti del pareggio preso alla fine. Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere, lavorare sulle cose non andate - ha continuato Allegri -. In vantaggio dovevamo portarci sul 2-0, ma eravamo troppo lunghi: le due punte erano lontane dai centrocampisti e in mezzo al campo c'erano troppi buchi. Dopo l'1-0 non siamo rimasti compatti e ci siamo allungati. Negli ultimi cinque minuti ci sono due cose che vanno migliorate: in quel momento lì bastano due azioni per vincere la partita ma non si deve perdere la testa e rischiare, perché Pavlovic, ad esempio, ha dovuto rincorrere Nzola lanciato a rete...".