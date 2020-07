Milan, Pioli: "Vittoria nata dall'orgoglio. Ibra-Rebic, si può"

QUI MILAN

"Una vittoria meritata", così Stefano Pioli esulta dopo il 3-0 alla Lazio. Il tecnico del Milan ha svelato i segreti del successo: "L'abbiamo preparata bene e fatto una grandissima prestazione soprattutto a centrocampo. Abbiamo speso tanto fisicamente e tutti i giocatori mi hanno dato risposte positive". All'orizzonte c'è la Juventus: "Siamo già concentrati sulla sfida di martedì a San Siro". Su Ibra: "Ci ha fatto crescere per mentalità e qualità: sta facendo la differenza. E' dentro al gruppo ed è motivatissimo".

Sul morale del gruppo: "A Milanello lavoriamo benissimo e alleno un gruppo di giocatori responsabili: tutti sono consapevoli di indossare la maglia del Milan. Il mio futuro non so quale sarà, ma siamo concentrati per fare bene. Meritavamo più punti in classifica: tutti daranno il 110% per conquistare l'Europa League visto che la Champions è impossibile. Molto giocatori hanno rinnovato il contratto per queste ultime partite nonostante poi non saranno riconfermati: giocano con l'orgoglio di dimostrare il loro valore".

Sull'attacco: "Rebic aveva bisogno di rifiatare a livello mentale. Ibra è cresciuto, non ha i 90' nelle gambe: loro posso anche giocare insieme. Ho molto scelte, speriamo di recuperare Calhanoglu per la Juve".