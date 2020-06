Milan, Pioli: "Vinto meritatamente perché siamo stati squadra"

QUI MILAN

Stefano Pioli si gode la vittoria contro la Roma, che tiene in piena corsa Europa League il suo Milan. "I cambi da qui alla fine saranno importantissimi, fa molto caldo, impossibile pensare di giocare a ritmi sostenuti con gli stessi 11 - ha detto a fine gara - La partita l'abbiamo vinta meritatamente perché siamo stati squadra. C'è soddisfazione, era tempo che cercavamo una vittoria contro una squadra forte. Vittoria che ci dà morale".

Per la prima volta in stagione, i rossoneri hanno finalmente battuto una squadra che sta loro davanti. "I risultati ci hanno detto male ma non le prestazioni tranne che con l'Atalanta. Ci era sempre mancata la continuità durante la partita per vincere contro le squadre forti. Ci darà morale questa vittoria, pensiamo subito alla Spal".

Rebic non finisce più di segnare. "Cambio preparato, avrei aspettato qualche minuto ma non ce la faceva più e ha chiesto il cambio. E' stato una spina nel fianco per la Roma. Può ancora migliorare, ha buone capacità tecniche. Sta giocando le prime volte da prima punta, è più un attaccante anche se può fare l'esterno. Per me è un attaccante, sono convinto che con la sua intensità e con questo atteggiamento mentale può fare davvero bene".

Menzione particolare per Kjaer, che ha stretto i denti pur di scendere in campo. "Ha giocato quasi zoppo, ma è un giocatore intelligente, lui e Romagnoli sanno stare bene in campo. Ha portato esperienza. E' stato un innesto che ci ha dato tanto in personalità, è un calciatore esperto che dà un aiuto importante".

Buono anche l'impatto di Paquetà. "Sì. E' entrato bene, ha perso un brutto pallone subito ma con le sue qualità si è fatto trovare pronto. Abbiamo bisogno di tutti in queste ultime dieci partite e si gioca ogni tre giorni".