Milan, Pioli: "Vincere soffrendo ci aiuta a crescere. Maldini può migliorare molto"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero: "Le aspettative sono cambiate, ma gli atteggiamenti mi danno fiducia"

Sedici punti nelle prime sei giornate di questa Serie A, il Milan nonostante l'infermeria piena e il turnover in vista Champions ha vinto anche in casa dello Spezia: "E' stata una partita complicata e per questo è una grande vittoria - ha commentato Pioli a fine gara -. Non abbiamo giocato benissimo, ma vincere soffrendo ci aiuta a crescere". Il Milan non può più nascondersi: "Le aspettative sono cambiate, ma sento atteggiamenti che mi danno fiducia".

Nella giornata di Daniel Maldini, in gol all'esordio da titolare in Serie A, anche l'altro trequartista è stato decisivo col gol vittoria, Brahim Diaz: "Stanno lavorando molto per la squadra e sono determinanti nelle due fasi - ha commentato il tecnico rossonero -. Abbiamo una squadra giovane, ma i ragazzi credono nelle loro qualità e nel nostro modo di giocare. Non dobbiamo perdere umiltà, ma gli atteggiamenti che sento mi danno fiducia anche se le aspettative sono cambiate".

A La Spezia la gara è stata complicata: "Nel primo tempo siamo riusciti poco a rompere la loro difesa, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio. Il nostro obiettivo era mettere uomini dietro le loro spalle perché c'era spazio in profondità". A rompere l'equilibrio è stato il colpo di testa vincente di Maldini: "Ha talento, tecnica e vede il gioco - ha commentato Pioli -, ma deve fare qualcosa di più nella rapidità e nell'intensità dello smarcamento. Lì può crescere, ma ha lavorato tanto, oggi ha segnato un bel gol. In futuro ci può dare tanto visto che può crescere molto".

Con tanti infortuni Pioli sta facendo i conti con l'emergenza senza perdere in risultati: "Non vedo l'ora di avere a disposizione una rosa più lunga perché la società ha fatto un grande lavoro per darmi una squadra completa. Abbiamo tante soluzioni. Oggi temevo questa sfida, anche perché questo campo ha dimensioni ridotte e non penso sia corretto. In ogni caso tutti i ragazzi che giocano o entrano danno tutto, e oggi siamo stati bravi soprattutto dal punto di vista mentale. Vincere soffrendo ci farà crescere, questo è lo spirito giusto".

Bene, infine, Saelemaekers e Leao: "La posizione di Rafael ci ha dato vantaggi perché con Theo hanno avuto movimenti che hanno inpensierito l'avversario. Alexis ha fatto bene e da lui mi aspetto tanto, ma può crescere in alcune situazioni di lettura".