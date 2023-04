Milan, Pioli: "Squadra in salute, ma oggi la palla non voleva entrare"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il pareggio con l'Empoli: "Risultato negativo, ma non la prestazione"

Il Milan sbatte contro l'Empoli





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Stefano Pioli commenta il pareggio casalingo contro l'Empoli che rallenta la corsa Champions del suo Milan. "Non è il risultato che volevamo, un po' di rimpianto ce lo abbiamo per il primo tempo. Abbiamo giocato con grande intensità senza concedere niente - ha spiegato il tecnico a fine gara -. Oggi la palla non voleva entrare, vedo una squadra in salute. Risultato negativo, ma non la prestazione. Le occasioni le abbiamo create, nel primo tempo dovevamo riempire meglio l'area. Quando non arriva la vittoria vuol dire che qualcosa è mancato. Sono dispiaciuto per stasera, ma stiamo tornando ai nostri livelli".

La gara con l'Empoli ha confermato che le riserve non solo all'altezza dei titolari, soprattutto in attacco. "Il giudizio poteva essere diverso se Rebic avesse segnato nel primo tempo, se Origi avesse segnato col tacco con un po' più di fortuna... - ha spiegato Pioli ai microfoni di Sky Sport - De Ketelaere fa tutto quello che deve fare in allenamento per convincermi; lavora quanto e come i suoi compagni. Poi avevo già cambiato tanto e non volevo esagerare. Tutti avete detto 'finalmente i tre centrocampisti' e oggi... Le scelte si fanno. Charles si deve far trovare pronto e si allena molto bene: è un ragazzo maturo. Poi faccio le mie scelte".

Pioli preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno. "Era tanto che non giocavamo con questa intensità, compattezza e voglia di non far giocare gli avversari. Sono dispiaciuto, siamo il Milan, ma da allenatore secondo me stiamo tornando ai nostri livelli. Possiamo far meglio. Il nostro gioco sta migliorando".

Ora mercoledì c'è l'attesissima sfida con il Napoli in Champions League. "A Napoli non ho fatto nessuna genialata. Domani mattina dirò alla squadra una cosa: a Napoli avevamo più bisogno di punti di loro. Mercoledì avremo grandissime motivazioni e giocheremo entrambe con grande energia. Mi aspetto un Napoli forte, una partita completamente diversa da quella di campionato. Magari cambieremo qualcosa, perché il Napoli ha delle posizioni, come il terzino che entra in mezzo al campo, che ci hanno creato e ci potrebbero creare problemi. Giocare qui a San Siro la Champions è fantastico. Il Napoli è una grandissima squadra, insieme a Bayern e Benfica è l'unica delle 8 che è in testa anche in campionato. Poi, come è capitato a noi, per spendere tanto in Champions abbiamo perso qualcosa in campionato".