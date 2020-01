Milan, Pioli: "Spirito incredibile. Ora la Juve? Non è imbattibile"

QUI MILAN

"Una bellissima partita, abbiamo giocato bene e non meritavamo di essere in svantaggio. La squadra ci ha sempre creduto, ha uno spirito incredibile con tanta voglia di stare in partita. Abbiamo passato un turno difficile, ma meritatamente". Così Stefano Pioli, allenatore del Mila dopo la vittoria contro il Torino in Coppa Italia che ha regalato ai rossoneri la semifinale contro la Juve con una rimonta firmata da Calhanoblu e Ibrahimovic.



"Ho tanti giocatori di qualità, ma l'importante è essere squadra" ha continuato Pioli. "Poi la qualità aiuta a vincere le partite. Ho tante soluzioni a disposizione". Unico neo i troppi gol presi: "In realtà abbiamo concesso poco, la squadra è stata compatta. Si può anche concedere qualcosa se crei così tante occasioni da gol. Con qualche disattenzione in meno si può essere una squadra ancora più efficace. Piatek? Io credo in tutti i giocatori che ho a disposizione, che stanno lavorando bene. Poi è normale avere dei momenti di calo, ma il campionato è ancora lungo e dobbiamo continuare a lavorare", Infine sulla semifinale di Coppa Italia contro la Juve, Pioli si è mostrato ottimista e fiducioso: "Ci arriviamo con la convinzione necessaria, la Juve è la squadra più forte d'Italia ma non è imbattibile. Prima però ci sono il Verona e il Derby in campionato. Una partita alla volta, dunque".