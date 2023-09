Milan, Pioli si prende i 3 punti col Verona: "Leao ha fatto bene, a volte c'è troppa negatività"

QUI MILAN

Le parole del tecnico rossonero dopo l'1-0 contro il Verona: "Tre punti importanti, la squadra è compatta e lavora bene"

Il Milan è tornato alla vittoria battendo 1-0 il Verona nella quinta giornata di Serie A in una sfida complicata anche dalle assenze, ma importante: "Giochiamo sempre per vincere e questi tre punti sono importanti perché è stata una settimana faticosa - ha commentato Pioli a fine partita -. Ci è mancata qualche giocata tra le linee, ma abbiamo faticato tanto e questa vittoria ci farà bene". Decisivo Leao dopo qualche critica post Champions: "Ha fatto bene, ci sono delle volte critiche un po' esagerate e c'è troppa negatività. Il gruppo è responsabile e gli atteggiamenti contano più delle parole, i ragazzi gli sono stati vicini e lui sta facendo la sua strada. Deve essere felice e lo è perché sta bene con noi e al Milan, sopportando anche queste pressioni".

In campo si è fermato Krunic a metà ripresa: "Sicuramente ha avuto un problema muscolare e difficilmente lo avremo nelle prossime partite. Abbiamo altri giocatori in quella posizione e sto provando diverse cose. Adli per esempio avrà la sua occasione, ma ho un gruppo di ragazzi volenterosi. Anche Reijnders può fare il ruolo di Rade, ma giocheremo spesso e dovrò fare rotazioni. Certamente non è il singolo ma è il modo di giocare da squadra che conta, oggi ho dovuto cambiare per le defezioni, ma la squadra è compatta e ha lavorato tanto anche con intelligenza".

La rete del Milan in apertura è arrivata con una pressione alta dei tre attaccanti: "Abbiamo sfruttato un loro errore, ma il principio della nostra fase difensiva parte da questa aggressione con gli attaccanti. Ho anche chiesto a Reijnders di stare più vicino a Giroud perché ho alzato Florenzi in costruzione. Per aprire un po' di spazi dovevamo muoverci molto".

Il 3-4-3 iniziale è stata una eccezione: "Non ho mai creduto nel sistema di gioco che fa vincere la partita, ma nell'interpretazione dello stesso. Musah può fare l'esterno perché ha una gamba incredibile, ma la cosa positiva è che in una mezza seduta di allenamento la squadra non ha risentito dei cambiamenti. Abbiamo avuto delle difficoltà ovviamente anche per la fisicità del Verona, ma le risposte mi hanno detto che in futuro potrei anche riproporre questo modo di giocare. Poi con la difesa a tre chi ne trae più beneficio è Kjaer".