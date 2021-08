Milan, Pioli si gode l'esordio: "Vittoria sofferta che ci farà crescere"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero: "Dobbiamo continuare a mantenere questo spirito perché fa la differenza"

Esordio in campionato con vittoria per il Milan che ha vinto di misura in casa della Sampdoria grazie a un gol di Diaz: "La Sampdoria ha fatto una buona partita e ci veniva a prendere alti - ha commentato Pioli nel post-gara -, ma la nostra partita mi è piaciuta molto. Abbiamo fatto bene perché ci eravamo preparati in maniera ottimale. Abbiamo vinto soffrendo e questo sono sicuro che ci servirà per continuare a crescere". Getty Images

Decisivo il gol di Diaz: "Ho sempre contato su di lui anche nella scorsa stagione, ha grande qualità e crede molto in se stesso. E' quasi presuntuoso ma a questo livello un po' devi esserlo. Siamo una squadra forte e chi vuole giocare deve darsi da fare perché stiamo spingendo tutti". Con il mercato aperto Pioli si gode il suo gruppo: "Ritrovare i tifosi è stato bellissimo perché ci hanno accolto con entusiasmo, dobbiamo continuare a mantenere questo spirito perché fa la differenza - ha commentato a Sky -. Siamo più forti di quando sono arrivato al Milan, più pronti, poi è presto per dire dove possiamo arrivare perché tanti avversari sono fortissimi. Saremo competitivi se manterremo la collaborazione tra noi in campo".

Buona la prestazione di Tonali e Krunic in mezzo al campo: "Hanno fatto bene e abbiamo provato a costruire coi terzini già alti. Hanno comunicato bene e fatto bene nelle due fasi, così come Saelemakers. Alexis può essere più decisivo nelle giocate, ma mi è piaciuta la squadra per come ha interpretato la gara. Si può migliorare ovviamente, guardiamo avanti sempre provando a trovare il gol".

Dal mercato può arrivare ancora qualcosa: "Se possiamo migliorare il livello e la qualità, lo faremo. Sono molto contento della rosa a disposizione e di averli ritrovati con lo stesso spirito della scorsa stagione. L'importante è quello, poi vedremo se arriveranno giocatori di qualità. Io non sono vincolato a un modulo, nel calcio si gioca con gli spazi e sfruttando al meglio le caratteristiche dei giocatori".

L'argomento si lega a Romagnoli e alla difesa a tre provata nel finale di Genova: "Gli schemi sono fissi sulla lavagna poi in campo le cose cambiano. Cerco di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Anche Romagnoli è un peccato che non giochi. E' un bravissimo ragazzo e si sta allenando benissimo e magari potrei giocare anche a tre in difesa".