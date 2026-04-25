Milan, Allegri: "Con la Juve partita importante: sia noi che loro ci giochiamo un posto nelle prime quattro"

Servono altri giocatori come Rabiot e Modric?

"I giocatori non sono come le macchine, che arrivano e vanno. Ci sono giocatori di grande esperienza a cui la maglia del Milan non pesa. Poi ci sono situazioni, come Jashari: la società ha fatto un grande investimento per un giocatore di ottimo valore. Ha avuto l'infortunio, è rientrato, ha avuto meno spazio... Ma non è che sia diventato scarso. Ha trovato difficoltà, ha grandi potenzialità: sarà un giocatore importante per il Milan del futuro, così come De Winter e Athekame che sono cresciuti molto. La società ha mixato giocatori di esperienza con giocatori da far crescere. Poi tutto si può migliorare".