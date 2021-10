Milan, Pioli: "Scudetto? Campionato equilibrato, lotteranno in tanti"

Il Milan viaggia spedito in campionato, ma Stefano Pioli tiene i piedi per terra. "Le favorite per questa Serie A? Ancora è troppo presto per dirlo, vedo però un campionato equilibrato - ha spiegato il tecnico rossonero -. Lotteranno in tanti per il titolo perché ci sono diverse squadre forti, ma anche per la zona retrocessione vedo tante squadre sullo stesso livello".

