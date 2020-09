Milan, Pioli: "Rispettiamo il Rio Ave, ci vogliono aggressività e lucidità"

EUROPA LEAGUE

Dopo aver eliminato Shamrock Rovers e Bodo/Glimt, davanti al Milan c'è un ultimo scoglio verso la fase a gironi di Europa League, il Rio Ave. "Servirà una gara di livello - ha detto Stefano Pioli -. Proveremo ad essere aggressivi per togliere loro il fraseggio, ma servirà anche essere lucidi per capire quando si dovrà essere attendisti. E' il nostro primo obiettivo stagionale, vogliamo passare il turno per aver un cammino più lungo in Europa".

"Siamo allenati dalle due gare precedenti, ma conta l'approccio e la mentalità. Ci sono davanti 95 minuti in cui dare il massimo e ottenere il massimo, i due preliminari ci hanno ben allenato ma anche i nostri avversari li hanno fatti - ha aggiunto il tecnico rossonero -. Dobbiamo contare sulle nostre possibilità, con tanto rispetto per degli avversari di buon valore".

Guai a sottovalutare il Rio Ave. "Vuole comandare il match con il possesso palla. Dovremo evitare questo, essere aggressivi e farlo con lucidità. Dovremo dimostrare le nostre qualità di fronte a una squadra che ha vinto due partite in trasferta e sconfitto il Besiktas, un avversario non semplice, una squadra tecnica e che prende buone posizioni. La cosa più importante è sempre il gruppo. Dobbiamo insistere su questo. Kessie è un ragazzo positivo, è sempre concentrato e disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà. Io e i suoi compagni stiamo apprezzando molto tutto questo".

Sul ballottaggio Colombo-Leao. "Non ci sono solo loro. La scelta dipenderà da come vorremo giocare. Sono felice della disponibilità di Leao, ma si sta allenando da poco con noi. Deve migliorare la condizione, domani potrà fare uno spezzone".

Il punto sugli infortunati. "Romagnoli sta rientrando in gruppo, la sosta sarà importante per lui. Spero che sia così anche per Conti. Musacchio sta meglio, non so se sarà pronto dopo la sosta".

Poi congeda Paquetà. "Lo ringrazio per la sua disponibilità. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Qui ha trovato delle difficoltà, ma ha le qualità per fare bene".