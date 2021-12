Milan, Pioli: "Regalato il gol, abbiamo faticato a proporre il nostro gioco"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il pareggio di Udine: "Sbagliamo troppe scelte, persa compattezza difensiva"

Stefano Pioli non nasconde una certa delusione per la prestazione del suo Milan a Udine. "Stasera abbiamo fatto fatica a proporre il nostro gioco. Non siamo stati lucidi e precisi quanto serviva per scardinare l'Udinese - ha spiegato -. Abbiamo regalato anche il gol e la gara si è complicata tanto. Di occasioni ne abbiamo avute poche ma siamo entrati spesso in area. Stiamo subendo dei gol da palle perse nostre per scelte sbagliate". Getty Images

"Purtroppo sono cose che paghi e che ti fanno perdere lucidità. Nelle ultime partite abbiamo perso compattezza in fase difensiva con poca lucidità in fase di pressioni. Dobbiamo sistemare alcune cose in entrambe le fasi".

Il tecnico rossonero difende le sue scelte a centrocampo. "Sia in campionato che in coppa abbiamo giocato bene e vinto con tutti i quattro centrocampisti. Il gol è nato da una scelta sbagliata. In più va aggiunto che siamo alla settima partita in 20 giorni e giocare tre giorni dopo una gara di Champions League ti toglie energie mentali. Non credo ci sia un giocatore imprescindibile nel nostro gioco (il riferimento è a Tonali, ndr), ma serve attenzione in ogni giocata".