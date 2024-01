Milan, Pioli: "Vittorie così danno fiducia. Razzismo? Gli ignoranti stiano a casa"

Stefano Pioli si gode il successo in rimonta sull'Udinese: "Queste vittorie ci danno fiducia e convinzione per fare un bel girone di ritorno e fare qualcosa in più - le parole dell'allenatore del Milan a Sky -. Non dobbiamo pensare ad aprile e maggio. Vogliamo essere protagonisti, ma in questo momento Inter e Juve stanno viaggiando a un ritmo molto alto. Noi dobbiamo preparare al massimo la prossima partita". Il tecnico rossonero ha poi voluto mandare un messaggio ai razzisti che hanno costretto l'arbitro Maresca a sospendere la partita per alcuni minuti: "Maignan era deluso, ma sono fiero di allenare una persona come lui, così fiera, corretta e orgogliosa. È ora di finirla di vedere questi episodi, gli ignoranti devono stare a casa".