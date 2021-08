Milan, Pioli: "Prestazione di grande qualità"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il Cagliari: "Due punte? Aperto a Giroud e Ibra insieme"

Dopo il poker rifilato al Cagliari, Stefano Pioli è soddisfatto. "Abbiamo giocato con ritmo e qualità nel primo tempo - ha spiegato a DAZN il tecnico del Milan -. La squadra ha avuto idee chiare e portato avanti la gara con continuità". "Era importante partire bene - ha aggiunto -. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ed energia". "E' stato bello ritrovare i nostri tifosi - ha continuato -. Ci hanno emozionato e siamo stati bravi a mettere le loro energia in campo". Getty Images

Poi qualche considerazione su Tonali. "Sandro sta lavorando tanto - ha spiegato Pioli -. Nel calcio succedono cose strane. Nel raduno ho trovato tre giocatori più forti: Tonali, Leao e Krunic. Hanno avuto bisogno di tempo e ora hanno capito che hanno una grande opportunità". "Tonali ha gamba, posizione e sa verticalizzare", ha aggiunto. "Se vogliamo avere un futuro positivo, dobbiamo ragionare sentendoci tutti titolari - ha proseguito il tecnico rossonero -. Se tutti si faranno trovare pronti, la squadra sarà competitiva. Sto facendo fatica a fare delle scelte anche perché poi rientreranno giocatori importanti, forse arriveranno altri due calciatori".

Poi qualche considerazione sui quattro gol segnati e sui prossimi impegni. "Oggi sci siamo mossi con più decisione e qualità. Non possiamo sperare sempre di fare otto occasioni a gara - ha spiegato Pioli -. Dovremo essere bravi a concretizzare. Le partite si vincono anche soffrendo e giocando male". "Dopo la sosta avremo sette partite in venti giorni e avremo bisogno di tanti giocatori - ha aggiunto -. Spero di recuperare presto tutti. Bakayoko presto dovrebbe diventare un nostro giocatore". "La Champions va affrontata con grande entusiasmo, ma dovremo affrontare grandi squadre - ha continuato -. Dobbiamo considerare queste gare come delle opportunità per crescere senza avere paura di sbagliare e imparare dai nostri errori".

Infine un'importante apertura sulla possibilità di vedere in campo Ibra e Giroud insieme: "Sono apertissimo a tutte le situazioni. Cercherò di sfruttare le caratteristiche dei miei giocatori migliori. Quando potremo, giocheremo con due punte".