Milan, Pioli: "Ottima prestazione, per vincere bisogna fare fatica"

Con un po' di sofferenza nel finale, ma il Milan è tornato al successo in Serie A vincendo 2-1 in casa del Bologna e confermandosi in testa alla classifica: "In questo campionato per vincere bisogna fare fatica - ha commentato Stefano Pioli -, ma abbiamo creato tanto e nel finale abbiamo commesso una ingenuità che li ha rimessi in partita". Nel finale qualche patema per i rossoneri: "Nessun calo fisico, abbiamo fatto un'ottima prestazione".