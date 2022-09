Milan, Pioli: "Nuovo step positivo, ma possiamo crescere ancora e sognare"

QUI MILAN

"Se giochiamo ad alto livello possiamo vincere ovunque, in Italia e in Europa. Sulle sue qualità di Leao e sulla sua crescita non ci sono dubbi"

© ipp Dopo la vittoria con la Dinamo Zagabria, Stefano Pioli è soddisfatto del risultato, ma sottolinea anche le difficoltà avute durante la gara. "E' l'ennesimo step positivo di questa squadra - ha spiegato il tecnico rossonero -. Sono soddisfatto, ma credo che si potesse fare meglio giocando con più precisione e non subire gol. Ma stiamo lavorando tanto, possiamo crescere e qualcosa posso anche concedere ai miei giocatori". "I giocatori e i tifosi meritavano di tornare a vincere a San Siro in Champions dopo tanto tempo", ha aggiunto.

"Le prestazioni non sono molto diverse in Italia e in Europa - ha continuato Pioli -. Se giochiamo ad alto livello possiamo vincere ovunque. Non dobbiamo fare qualcosa di eccezionale in Champions". "Sappiamo fare certe cose e dobbiamo farle bene - ha proseguito -. Certo, il livello e l'intesità devono essere alti".

Poi qualche considerazione sulla prova di Leao, protagonista del match col rigore procurato e l'assist per il secondo gol. "Avevamo preparato la gara con Tonali e Brahim tra le linee e Leao doveva andare nell'uno contro uno - ha spiegato il tecnico rossonero -. Sulle sue qualità di Rafael e sulla sua crescita non ci sono dubbi. Mi aspetto sempre molto da lui. So che può dare sempre molto".

"Abbiamo fatto bene, ma ci sono tante situazioni in cui potevamo gestire meglio - ha aggiunto Pioli tornando a parlare della gara con la Dinamo Zagabria -. Potevamo segnare di più e non subire gol". "Sognare è bello - ha proseguito commentando le parole di Maldini nel pre-partita -. Sogniamo di giorno e cerchiamo di lavorare di giorno per raggiungere i nostri obiettivi".

"Con tante gare è molto difficile giocare sempre al top. E' molto impegnativo con questo ritmo - ha proseguito -. E' proprio per questo che dobbiamo crescere. Quando non si riesce ad andare a mille all'ora bisogna essere bravi a gestire il pallone e le situazioni. Non sempre si può giocare al massimo".

Infine una battuta sull'assenza di Leao nel big match contro il Napoli: "Non avremo le stesse caratteristiche senza di lui, ma troveremo delle soluzioni diverse per provare a fare una grande gara contro un grande avversario".