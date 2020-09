Milan, Pioli: "Maldini ha qualità, dovremo essere pronti mentalmente per lo Shamrock"

QUI MILAN

Il Milan ha battuto 4-1 il Monza in amichevole sulla strada che porterà i rossoneri ai primi impegni europei. Soddisfatto della prestazione dei suoi Stefano Pioli, soprattutto dei giovani: "Era un test importante e difficile perché il Monza ci ha messo in difficoltà. Abbiamo fretta perché tra pochi giorni abbiamo un preliminare importante. Non abbiamo avuto infortuni e abbiamo messo minuti sulle gambe, è stata una bella serata. In ogni caso dobbiamo crescere e migliorare".

Nel futuro lo Shamrock Rovers nei preliminari di Europa League con la trasferta a Dublino: "La nostra è una preparazione particolare, abbiamo diversi infortunati da recuperare e i nuovi arrivati sono qui da poco. Poi ci sono le nazionali. Ci alleneremo tutti insieme solo dal 10, quindi avremo solo una settimana di tempo per una sfida contro una squadra più avanti di noi e che ci farà sudare sicuramente".

In gol contro il Monza anche Daniel Maldini: "E' giovane, ma se è bravo deve giocare. Dipenderà da lui e dagli altri ragazzi, deve dimostrare le proprie qualità in allenamento e in campo. Le potenzialità ci sono". Il leader in campo resta Ibrahimovic: "E' sempre determinatissimo. Doveva giocare meno di quanto ha fatto, sa che restando in campo entra in condizione prima. Siamo motivati, dobbiamo arrivare al preliminare preparati mentalmente". Esordio per Diaz: "Ha grande tecnica, ma l'ho visto solo una volta in allenamento. Diamogli tempo per capire il nostro calcio". Sul mercato e una rosa da rinforzare: "Lavoro in perfetta sintonia con la proprietà e la dirigenza. Se ci sarà modo, rinforzeremo la rosa".