Milan, Pioli: "Loro molto meglio di noi, dobbiamo crederci ma sarà dura"

Stefano Pioli mastica amaro dopo la terza sconfitta consecutiva in Champions League: "Stasera siamo stati in difficoltà, loro hanno fatto meglio per lucidità, tecnica e per come hanno tenuto il campo - ha ammesso senza troppi giri di parole il tecnico rossonero dopo il ko col Porto -. Dovevamo gestire molto meglio la palla, perché le situazioni per creare pericoli c'erano, ma non ci siamo riusciti. Assenze? Non è qella la questione, la squadra era equilibrata e competitiva, ma loro hanno fatto meglio di noi".