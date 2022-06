Milan, Pioli: "Lo scudetto un punto di partenza. Il club sa benissimo cosa fare"

MILAN

Il tecnico rossonero cittadino onorario di Noceto: "Sarà una stagione difficile, noi cercheremo di essere all'altezza"

A margine dell'evento in cui ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco di Noceto, Stefano Pioli ha parlato della stagione che verrà e che vedrà il Milan partire con lo scudetto cucito sul petto. "Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo - ha spiegato il tecnico - Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere solo un punto di partenza. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosa deve fare". Nessuna preoccupazione per un mercato che stenta a decollare: "Cosa mi aspetto? Mi aspetto di riprendere il 4 luglio con grande entusiasmo, i miei giocatori mi sono mancati. Sarà una stagione difficile, noi cercheremo di essere all'altezza". Il look del Milan 2022-2023









1 di 6 © footyheadlines SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © footyheadlines

© footyheadlines

© footyheadlines

© footyheadlines

© footyheadlines

© footyheadlines 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Dopo il meritato riposo al termine di una stagione entusiasmante, Pioli non vede l'ora di riprendere. "Lunedì inizieremo la preparazione con grande entusiasmo. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, ma deve essere solo un punto di partenza - ha aggiunto -. Sappiamo le difficoltà che troveremo in Italia e in Europa. Solo grande entusiasmo per la ripresa, poi il club sa benissimo cosa deve fare".

Il suo percorso da allenatore. "Se sono cambiato dall'inizio? Certo, tanto. È normale che sia così. Dalle esperienze positive e negative si impara molto. Ora sono più maturo e più consapevole delle mie competenze. Non sono più giovanissimo, ma dentro mi sento giovane. Ho tanta passione e voglia di fare le cose con entusiasmo per crescere e migliorare. Spero mi aspetti ancora un futuro importante".

Vedi anche Milan Milan, Pioli è già focus: "Inizio competitivo, l'obiettivo è crescere"