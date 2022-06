Milan, Pioli è già focus: "Inizio competitivo, l'obiettivo è crescere"

Stefano Pioli è pronto a ricominciare la stagione da campione d'Italia. Il tecnico del Milan, calendario alla mano, ha commentato l'avvio di stagione: "Inizio di stagione competitivo, ma come sappiamo bene il calendario dipende soprattutto dalle nostre prestazioni". "Non è importante chi affronteremo, farà la differenza - spiega il tecnico che al momento è in vacanza con la famiglia - il livello di consapevolezza e la voglia di rimetterci sempre in gioco dopo una stagione esaltante per la vittoria dello scudetto e per l'amore che ci è stato dimostrato da ogni parte del mondo. L' obiettivo è crescere. Non vediamo l'ora di ricominciare!".