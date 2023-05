Milan, Pioli: "L'arbitro non mi è piaciuto. Speriamo di recuperare Leao"

© Getty Images

Dopo la sconfitta nell'andata della semifinale di Champions contro l'Inter, Stefano Pioli non nasconde le difficoltà avute dal Milan, ma continua a credere alla possibilità di ribaltare il risultato. "L'Inter ha giocato meglio di noi al primo tempo e ha fatto due gol. Fino al 7' i nerazzurri non sono entrati nella nostra area - ha spiegato il tecnico rossonero -. Noi abbiamo giocato meglio nella ripresa e non siamo riusciti a segnare. E' questa la differenza a questi livelli". "Dispiace, volevamo un'altra prestazione e un altro risultato - ha aggiunto -. Al ritorno però ci dobbiamo credere perché gli episodi possono cambiare le partite. L'arbitro non mi è piaciuto, ho visto utilizzare due pesi e due misure". "Leao? Conosciamo la sua importanza. Oggi non era in condizione. Mancano sei giorni e dobbiamo aspettare ancora un po'. La speranza è che ce la possa fare", ha continuato.