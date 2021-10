Milan, Pioli: "grande prova di maturità, ci abbiamo creduto"

MILAN

"Sono orgoglioso del carattere della squadra. Nel primo tempo il Verona ha giocato meglio"

Dopo la vittoria in rimonta col Verona, Stefano Pioli esalta la reazione del suo Milan. "Nel primo tempo il Verona è stato più pronto di noi e siamo stati un po' sfortunati sul primo gol - ha spiegato il tecnico rossonero -. Però ci abbiamo creduto. Ho visto la faccia giusta dei giocatori a fine primo tempo, dovevamo cambiare passo e lo abbiamo fatto. E' stata una grande prova di maturità". "Sono orgoglioso del carattere della squadra - ha aggiunto - Lo scudetto? Pensiamo in piccolo, gara dopo gara". Getty Images

"Nel primo tempo il Verona è stato più intenso di noi, hanno vinto più duelli - ha precisato Pioli tornando ad analizzare l'andamento del match -. Nella ripresa abbiamo aumentato il nostro dinamismo e abbiamo fatto molto meglio". "Questa vittoria vale tre punti ed è importantissima - ha continuato Pioli -. I nostri tifosi ci hanno dato energia e calore in un momento delicato della gara" "Stiamo facendo un percorso di crescita in un campionato difficile con avversari fortissimi - ha aggiunto -. Cercheremo di essere competitivi fino alle fine". "Dobbiamo avere continuità per essere sempre competitivi - ha proseguito -. Ora pensiamo alla Champions e poi penseremo alla prossima gara di campionato". "Il club ha costruito una grande squadra - ha aggiunto parlando dell'emergenza rossonera -. Anche con le assenza, posso mettere in campo sempre una squadra forte. Il merito è dell'area tecnica che mi ha messo a disposizione una grande rosa".

Poi qualche considerazione sui singoli, a partire da Castillejo, uno dei protagonisti del match. "Deve essere preso da esempio - ha spiegato Pioli -. Le mie scelte lo hanno penalizzato, ma lui ha continuato a lavorare. Sono davvero felice per lui e sono contento che chi entra si fa trovare pronto". "Calabria è un giocatore molto intelligente - ha continuato analizzando la prova dell'esterno rossonero -. Lui è nato come centrocampista e si vede". "Cambiare posizione e smarcarsi è importante, lui è bravo a farlo. Anche Theo è bravo a fare certi movimenti", ha aggiunto.

Infine qualche considerazioni sull'impatto di Ibra in campo. "La presenza di Zlatan è importantissima anche se non è al meglio fisicamente - ha spiegato il tecnico rossonero -. Ha presenta e intelligenza superiore. Speriamo possa giocare tante partite fino alla fine del campionato".