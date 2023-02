Milan, Pioli: "Grande prestazione, ma dovevamo chiuderla prima"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo la vittoria con l'Atalanta: "Siamo guariti, l'importante era dare continuità"

Il Milan aggancia l'Inter al secondo posto















































© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Stefano Pioli si gode la vittoria con l'Atalanta e il secondo posto in classifica. "Stiamo vincendo sempre 1-0, ma non si può sempre sperare di non subire gol - ha spiegato il tecnico del Milan a Dazn -. Dovevamo chiuderla prima, ma è stata una grande prestazione della squadra. L'abbiamo giocata con l'energia che riconosco nei miei giocatori. L'importante era dare continuità. Non ne avevamo mai vinte 4 di fila in stagione e sapevamo delle difficoltà di giocare contro l'Atalanta. Abbiamo lavorato tanto, gestito bene la palla ed è chiaro che dobbiamo fare ancora tanti punti per arrivare nei primi 4 posti".

La crisi è ormai alle spalle. "Non c'era niente da sistemare, perché sulla coesione non ci sono mai stati dubbi. Le sconfitte ci hanno tolto fiducia e poi sono arrivate prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Le vittoria invece ci hanno ridato voglia di fare le cose per bene. La squadra è guarita, poi non saremo mai perfetti ma torniamo a giocare con le nostre caratteristiche. Non c'era niente da sistemare, perché sulla coesione non ci sono mai stati dubbi. Le sconfitte ci hanno tolto fiducia e poi sono arrivate prestazioni al di sotto delle nostre possibilità. Le vittoria invece ci hanno ridato voglia di fare le cose per bene. La squadra è guarita, poi non saremo mai perfetti ma torniamo a giocare con le nostre caratteristiche".

Su cosa è cambiato. "Portiamo avanti un lavoro che i giocatori apprezzano e comunque penso sempre che la testa è quella che comanda tutto. None eravamo abituati a un momento del genere, anche perché noi avevamo alzato le aspettative e le abbiamo un po' pagate. Abbiamo cambiato qualche posizione, ma con gli stessi principi e più partite fai meglio interpreti certe situazioni".

I recuperi di Maignan e Ibrahimovic. "Mike e Zlatan non sono solo due ottimi giocatori, ma anche due leader della squadra. Averli in campo ci aiuta tantissimo. Adesso pensiamo alla prossima, con due squalificati ma metteremo in campo una prestazione importante su un campo difficile".

