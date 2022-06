Serie A, le date da cerchiare: Inter-Milan ancora il 5 febbraio, come lo scorso anno

SCHERZI DEL DESTINO

Juve-Milan il 28 maggio, venti anni dopo la finale di Manchester

Il 5 febbraio sarà una data importante anche per la prossima Serie A. Scherzi del destino e del calendario: Inter-Milan si giocherà esattamente un anno dopo quello della doppietta di Giroud che ha lanciato i rossoneri verso la conquista dello scudetto. Anche il 28 maggio 2023 è speciale per Juve-Milan che si affronteranno, nella penultima giornata, nello stesso giorno della finale di Manchester. Corsi e ricorsi storici, venti anni dopo la vittoria della squadra di Ancelotti ai rigori su quella di Lippi. © ufficio-stampa

Campioni d'Italia che giocheranno in casa le gara d'andata contro Inter, Napoli e Juventus: tutte prima dell'inizio del Mondiale. Per la squadra di Pioli si prevede un girone di ritorno tosto con solo la Roma da affrontare in casa (30 aprile).

Juve-Inter in programma alla 13.esima giornata in calendario il 6 novembre, mentre il ritorno si giocherà il 19 marzo. Nerazzurri che a tre giornate dalla fine affronteranno il Napoli in casa.

IL DERBY DI MILANO

Milan-Inter 4 settembre 5a giornata

Inter-Milan 5 febbraio 21a giornata

IL DERBY D'ITALIA

Juventus-Inter 6 novembre 13a giornata

Inter-Juventus 19 marzo 27a giornata

LE SFIDE TRA MILAN E JUVE

Milan-Juventus 9 ottobre 9a giornata

Juventus-Milan 28 maggio 37a giornata

IL DERBY DI ROMA

Roma-Lazio 6 novembre 13a giornata

Lazio-Roma 19 marzo 27a giornata

INZAGHI VS SPALLETTI

Inter-Napoli 4 gennaio 16a giornata

Napoli-Inter 31a giornata

LA SFIDA DI CASA BERLUSCONI

Milan-Monza 23 ottobre 11a giornata

Monza-Milan 19 febbraio 23a giornata