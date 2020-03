Milan: Pioli con il destino segnato, anzi no...

IL PROGETTO

Pioli via, anzi no. Nonostante il quasi certo approdo al Milan di Rangnick, l'attuale tecnico rossonero potrebbe essere riconfermato in panchina. Lo scrive Tuttosport, secondo cui Ivan Gazidis starebbe pensando di affidare all'allenatore-manager tedesco solamente la gestione, totale, dell'area tecnica lasciando di fatto spazio a Pioli alla guida della squadra. Un'ipotesi su cui il club sta ragionando e che potrebbe anche diventare realtà.

In buona sostanza, l’ex Lipsia potrebbe approdare a Milanello con il ruolo di direttore sportivo e lasciare che Pioli continui il lavoro cominciato in questa seconda parte della stagione. Anche perché, tutto sommato, la gestione dell'attuale allenatore è considerata da più parti positiva e la scelta eviterebbe tra l'altro di dover tenere a libro paga un altro tecnico esonerato ma sotto contratto. La conferma di Pioli, inoltre, darebbe finalmente continuità e sarebbe di aiuto a Rangnick per la sua conoscenza del nostro campionato e della squadra.