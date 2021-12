Milan, Pioli: "Giroud? Non so come faccia ad arrecare danno da sdraiato..."

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo la sconfitta col Napoli: "Per dinamismo e aggressività è stata una delle migliori partite della stagione"

Otto punti nelle ultime sette partite, il Milan di Pioli è in grande difficoltà. La sconfitta 0-1 contro il Napoli ha fatto perdere ai rossoneri anche la seconda piazza in classifica, ora degli azzurri: "Non siamo stanchi e lo abbiamo dimostrato - ha commentato il tecnico rossonero a fine partita -. Certo potevamo avere più qualità, ma per aggressività e dinamismo abbiamo fatto una delle migliori partite della stagione. Ci è mancata la giocata vincente e abbiamo sbagliato qualche scelta di troppo". Sul gol annullato a Kessie: "Vorrei sapere come Giroud, sdraiato a terra, possa aver arrecato danno a Juan Jesus. L'arbitro ha fatto riferimento ad Atalanta-Roma, ma lì Palomino e intervenuto mentre Olivier non ha fatto niente da sdraiato...".



"Sarebbe più facile dire che siamo stanchi, invece contro il Napoli abbiamo fatto una delle migliori gare del periodo. I rimpianti ci sono - ha continuato Pioli a Dazn -, tipo il gol preso in quella maniera da corner, ma abbiamo fatto bene. In questo momento ci manca un pizzico di qualità, ma per il resto abbiamo difeso quasi sempre nella metà campo avversaria con determinazione e fisicità".

"Abbiamo rischiato veramente poco contro una squadra forte, ma ci è mancata la giocata individuale negli ultimi metri. Non siamo riusciti a saltare l'uomo e lì dovevamo fare di più, solo Messias ci ha provato".

Giroud con Ibra non sarà una soluzione dall'inizio: "Olivier non aveva più minuti nelle gambe. La squadra ha fatto bene anche nel primo tempo, poi ho fatto i cambi per cercare di cambiare la sfida". Il Milan e Pioli devono leccarsi le ferite prima di chiudere il girone d'andata: "Dobbiamo girare meglio palla ed essere più precisi. Siamo stati elastici dal punto di vista tattico dopo i cambi, ma ci è mancata qualità negli ultimi metri".

Anche dal punto di vista statistico Pioli è tranquillo: "I nostri dati sul dinamismo sono molto simili sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Anche stasera non ho i numeri, ma ho visto bene la squadra".

Infine la rete il Milan l'avrebbe trovata al 90' con Kessie, annullata per un fuorigioco di Giroud sdraiato a terra considerato attivo: "Il regolamento so cosa dice e tutto, ma vorrei capire come fa un giocatore fermo e sdraiato a terra a procurare un danno a Juan Jesus. Non fa niente Giroud. L'arbitro ha fatto subito riferimento ad Atalanta-Roma, ma questo non mi interessa. Lì Palomino ha cercato di intervenire, mentre oggi Giroud era per terra e non poteva far niente per intervenire. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio partita ed è stato sbagliato dare il fallo laterale a loro invece che a noi sul goal del Napoli".