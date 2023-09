Milan, Pioli cambia per il Newcastle: dentro Chukwueze, Pobega al posto di Reijnders 

verso milan-newcastle

L'ex Torino pronto a soffiare il posto all'olandese: non è da escludere il passaggio al 4-2-3-1

Un cambio sicuro, altri due assai probabili. Stefano Pioli, dopo la batosta con l'Inter, si prepara a varare un Milan 'differente' in Champions League. Trattasi di una vera e propria mezza rivoluzione: se il ritorno di Tomori in difesa era scontato, non si può dire lo stesso per Chukwueze e Pobega. Dovrebbero essere proprio loro le grandi novità contro il Newcastle a San Siro per portare freschezza in attacco e maggiore dinamicità a centrocampo. A farne le spese sarebbero Pulisic e Reijnders, quest'ultimo definito "non indispensabile" dallo stesso tecnico rossonero in conferenza stampa.

Se l'avvicendamento sulla fascia destra d'attacco può essere anche ridotto a semplice turnover (l'americano è apparso decisamente stanco e giù di forma nel derby), differente è il discorso a centrocampo. L'olandese, tra i migliori in questo primo scorcio di stagione, potrebbe ritrovarsi in panchina in favore di Pobega con un solo grande obiettivo: dare equilibrio alla squadra. Insomma tutto quello che non si è visto nella figuraccia con l'Inter. Al netto di ciò comunque, l'esclusione di Reijnders sarebbe da considerare tutt'altro che banale.

Come ovvio aspettarsi, è il lancio di Pobega (mai titolare fino ad ora), a far notizia tra i tifosi rossoneri, che da giorni ormai hanno preso di mira Pioli. Attacchi ne ha ricevuti pure Thiaw, tra i peggiori nella stra-cittadina: col Newcastle il tedesco ritroverà Tomori e la sua velocità, una manna dal cielo. Davanti, con l'ingresso di Pobega, non è da escludere il passaggio al 4-2-3-1, con Loftus-Cheek spostato alle spalle di Giroud e la coppia Krunic-Pobega a "fare legna".

