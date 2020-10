Milan, Pioli: "Buona prestazione, sono fortunato ad allenare tanti titolari"

qui milan

Stefano Pioli è felice per la vittoria contro lo Sparta che lancia il Milan verso i 16esimi di finale di Europa League. "E' quello che eravamo prefissati, cioè di controllare la partita. E stata una buona prestazione”. Sui giovani impiegati: "Non sono alternative. Ho la fortuna di allenare tanti titolari. Più si andrà avanti e più sarà difficile per me se continueranno a farsi trovare sempre così pronti”.

Bene il risultato, ma anche la prestazione. "La squadra sa stare in campo, sa leggere le partite. Venivamo da una buona prestazione dove potevamo fare meglio in fase di controllo. Oggi abbiamo sfruttato bene gli spazi che ci hanno concesso".

Il cambio di Ibra. "La staffetta l'avevo già preannuciata. Zlatan è un campione, probabilmente se glielo avessi chiesto avrebbe voluto continuare anche questa gara ma dobbiamo dosare gli impegni. Avremo una gara molto difficile domenica".

Ottime risposte da Tonali. "Ha fatto due passi in avanti, non solo uno. Non ha fatto la preparazione con noi, sta crescendo di condizione, di conoscenza dei compagni, sono molto soddisfatto. E' un giocatore molto forte, c'è grande competizione. E' giusto che i ragazzi si giochino il posto".

Domenica ci sarà l'Udinese. “Stiamo tenendo in conto tutto, giocando così spessi bruci energie mentali e fisiche. Bisogna sempre essere al massimo, trovare giocatori pronti è troppo importante. Ci sarà poco tempo per recuperare ma siamo pronti per questo, incontreremo un avversario forte che sta raccogliendo meno di quello che merita e che l’anno scorso a San Siro ci ha messo in difficoltà”.

Catenaccio su dove può arrivare questo Milan. "Il futuro non lo possiamo prevedere, pensiamo alla prossima partita. L'Europa League è difficile e competitiva, testa al lavoro e piedi ben piantati per terra perché arriveranno anche le difficoltà".

