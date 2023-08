Milan, Pioli: "Bilancio positivo, bene i nuovi. Leao non deve essere l'unica opzione"

PARLA PIOLI

Il tecnico rossonero dopo la sconfitta contro il Barcellona: "Quello che ho visto è sicuramente positivo, ci vuole tempo"

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo la sconfitta contro il Barcellona, Stefano Pioli definisce "positivo" il bilancio della tournée del Milan negli Usa. "Quello che ho visto è sicuramente positivo, abbiamo lavorato bene e affrontato tre partite di altissimo livello. I nuovi si stanno inserendo bene, poi è chiaro che ci vuole tempo - ha detto il tecnico rossonero in conferenza stampa - Siamo stati sempre pericolosi ma non sempre abbiamo sfruttato le occasioni. Dai tre davanti mi aspetto che facciano gol o li facciano fare. Leao? Un obiettivo è mandare Rafa il più possibile in possesso, ma non vogliamo avere solo lui come opzione e lui ci deve dare la possibilità di servirlo muovendosi con più continuità".

E ancora: "Abbiamo fatto fatica a togliere palla al Barcellona e nella fase difensiva abbiamo concesso qualcosa, normale per una squadracosì pericolosa. Dobbiamo perdere qualche pallone di meno, la palla va gestita meglio". Poi Pioli sulle strutture americane: "Lo stadio a Las Vegas è bellissimo, anche a Los Angeles il SoFi Stadium è ancora più grande. In Italia siamo indietro sulle strutture, sarebbe ora di andare avanti".