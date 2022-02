Milan, Pioli aspetta Ibra per i derby di Coppa e lo sprint scudetto

MILAN

Lo svedese dovrebbe rientrare in gruppo in questa settimana e potrebbe essere già disponibile per l'Udinese

In una settimana in cui le sensazioni si dividono tra lo scampato pericolo per il sorpasso in vetta mancato dall'Inter e i rimpianti per non aver sfruttato l'occasione per allungare in classifica, il Milan comincia la lunga preparazione verso un terzetto di partite che potrebbe indirizzare la stagione. Dall'Udinese, attesa venerdì a San Siro, passando per l'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter (martedì 1 marzo), per arrivare, domenica 6, fino al delicatissimo match del Maradona contro il Napoli. Dentro o fuori, insomma, praticamente in tutto, perché da lì in avanti il calendario dei rossoneri si "abbassa" e comincia la lunga discesa verso lo sprint scudetto. Getty Images

Ma sensazioni contrapposte, dicevamo. In un weekend in cui nessuna delle contender ha vinto (per ora, manca il Napoli), di fatto i rossoneri hanno guadagnato un punto sull'Inter nonostante il pessimo pareggio di Salerno. Non del tutto una buona notizia, ma sicuramente un ottimo motivo per ricercare immediatamente la massima concentrazione e ripartire. In questo senso il rientro di Ibrahimovic, che dovrebbe aver quasi smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille, è oltremodo fondamentale.

Ibra, che potrebbe già fare qualche minuto venerdì contro l'Udinese per essere pronto per il derby di Coppa Italia, non solo garantisce una alternativa di forza e qualità in attacco, ma contribuirebbe non poco a innalzare la soglia di attenzione di una squadra che, dati alla mano, si perde soprattutto quando le partite sembrerebbero potenzialmente facili. Quando, appunto, la concentrazione scema. Il gap tra i risultati negli scontri diretti - una sola sconfitta contro il Napoli e score migliore di tutte le avversarie - e quelli contro le squadre di medio-bassa classifica sta lì a dimostrare che il limite maggiore della squadra di Pioli sia mentale. Non sorprende, dunque, che i rossoneri rendano meglio nell'emergenza - quando cioè si sentono meno sicuri della propria forza - e abbiano calato il ritmo proprio adesso che la rosa è quasi completamente a disposizione.

Per paradosso, nelle gare che attendono il Milan, fa più paura quella sulla carta più facile - venerdì contro l'Udinese - di quelle contro Inter e Napoli, avversarie contro cui si può certamente anche perdere ma per le quali i rossoneri sanno prepararsi con maggiore determinazione. Nel frattempo, a meno di nuovi imprevedibili problemi, Pioli potrebbe avere più soluzioni di sempre. Detto di Ibra, Tomori è ,chiaramente recuperato, Rebic sta riprendendo confidenza con il campo e la condizione di tutti sta pian piano migliorando. Il che, pare ovvio, unito allo scampato pericolo, contribuisce a tenere alto quanto meno il morale. In un campionato che non ha padroni conclamati, la vera corsa verso lo scudetto comincia oggi. E il margine di errore, adesso, è ridotto a zero.