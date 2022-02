Serie A, Inter-Sassuolo 0-2: Inzaghi resta alle spalle del Milan

INTER-SASSUOLO 0-2

Raspadori e Scamacca stendono i nerazzurri, per Inzaghi terza sconfitta nelle ultime quattro tra campionato e Champions

di

Daniele Pezzini

L'Inter cade 0-2 in casa col Sassuolo nella 26esima giornata di Serie A e manca il controsorpasso in vetta al Milan. Primo tempo a forti tinte neroverdi, con i gol di Raspadori (8') e Scamacca (26') che indirizzano subito il match, prima della traversa di Berardi. Nella ripresa l'Inter si riversa in attacco, sbatte contro un grande Consigli ma rischia anche di capitolare più volte. Il risultato non cambia e Inzaghi incappa in un altro passo falso. Inter-Sassuolo, le immagini del match Getty Images

LA PARTITA

Terza sconfitta nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions. Una caduta che, questa volta, fa suonare più di un campanello d'allarme in casa nerazzurra. La squadra di Inzaghi paga soprattutto un pessimo primo tempo, in cui gli undici in campo, senza la regia dello squalificato Brozovic e senza Dzeko come riferimento offensivo, si ritrovano spaesati e soccombono al pressing feroce e alle ripartenze fulminee dei ragazzi di Dionisi. Nella ripresa a emergere è più la rabbia che la qualità, ma Dzeko perde il duello personale con Consigli, mentre Lautaro e Sanchez non sono mai davvero pericolosi. L'attacco, al momento, sembra essere il cruccio principale per Inzaghi, che può comunque contare su un calendario favorevole (Genoa e Salernitana i prossimi impegni in campionato) per invertire subito la rotta. Il Sassuolo gongola per essersi preso un altro scalpo pesante: battuta in trasferta anche l'Inter, dopo Milan e Juventus. Un'impresa che non riusciva a nessuno da quasi 70 anni (l'ultima fu la Fiorentina campione d'Italia nel 1955-56).

L'avvio dei neroverdi è di grande personalità: baricentro alto e aggressione immediata ai portatori di palla, che porta i suoi frutti già dopo 8', quando Raspadori sfrutta al meglio un recupero sulla trequarti avversaria per battere sotto le gambe un Handanovic non certo impeccabile. Priva del metronomo Brozovic a centrocampo l'Inter fatica a dare fluidità alla manovra, ma al 16' va vicinissima al pareggio sfruttando un pallone regalto da Chiriches: il sinistro di Calhanoglu sibila però a fil di palo. I padroni di casa sembrano riuscire a riprendere in mano le redini del gioco, ma al 26' arriva la doccia gelata: ripartenza perfetta del Sassuolo, cross di Traoré per la testa di Scamacca, lasciato completamente libero da Dimarco e Perisic, e zuccata da grande centravanti che bacia il palo prima di infilarsi in rete per lo 0-2. Poco dopo la mezzora Consigli è chiamato a un paio di grandi interventi, prima su Skriniar, poi su Gagliardini, ma al 38' l'Inter deve ringraziare la traversa su un meraviglioso sinistro a giro di Berardi.

A inizio ripresa Inzaghi getta nella mischia Dumfries per Darmian, ma soprattuto sceglie di lasciare nello spogliatoio Gagliardini e inserire Dzeko passando a un quasi inedito 3-4-1-2, con Sanchez a supporto delle due punte. I nerazzurri si catapultano immediatamente all'attacco e poco prima del quarto d'ora vanno vicini ad accorciare le distanze con Dzeko, ma il primo controllo del bosniaco non è perfetto e Consigli è bravo a chiudergli lo specchio. Il portiere neroverde è poi strepitoso al 64', quando sulla capocciata del 9 si allunga togliendo il pallone da sotto la traversa. Le squadre sono sempre più lunghe e i ribaltamenti di fronte si susseguono: al 72' è ancora l'Inter a disperarsi, con Lautaro che si divora da due passi il tap-in vincente, ma due minuti dopo è la conclusione di Raspadori, in contropiede, a sibilare a a pochi centimetri dal palo. Con un'Inter molto sbilanciata in avanti il Sassuolo sfiora altre due volte lo 0-3, ancora con Raspadori e Berardi. Al 4' di recupero Fourneau annulla a de Vrij il gol della bandiera per un fallo di mano di Dimarco a inizio azione. Il risultato non cambia più e gli emiliani possono fare festa a San Siro.

LE PAGELLE

Lautaro 5 - Un fantasma per quasi tutta la partita, ha anche il demerito di sprecare una clamorosa occasione per l'1-2 sbagliando il tap-in da due passi dopo l'ennesima parata di Consigli.

Handanovic 5 - Il tiro di Raspadori è tutt'altro che irresistibile, forte, ma centrale e indirizzato verso la sua figura. Intervento maldestro che di fatto manda sotto i suoi dopo pochi minuti.

Dzeko 6 - Perde il duello con Consigli, ma con lui in campo l'Inter è un'altra cosa, trova la porta con continuità e crea da solo molti più pericoli di quelli che erano riusciti a creare Sanchez e Lautaro insieme.

Scamacca 7 - Un primo tempo sontuoso, tra pressing, recuperi palla e il gran gol del raddoppio. Meno coinvolto nella ripresa,

Consigli 7,5 - Almeno quattro parate fondamentali e che fanno anche felici i fotografi. Frena l'impeto nerazzurro a inizio secondo tempo e contribuisce in maniera decisiva a traghettare i suoi verso la vittoria

Berardi 7 - Leader e trascinatore assoluto: avvia e rifinisce l'azione dello 0-1, colpisce una traversa clamorosa e nellla ripresa tiene in continua apprensione al retroguardia avversaria con le sue giocate.

IL TABELLINO

Inter-Sassuolo 0-2

Inter (3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 6, de Vrij 6, Dimarco 5,5; Darmian 6 (1' st Dumfries 5,5), Barella 6, Gagliardini 5,5 (1' st Dzeko 6), Calhanoglu 5,5 (33' st Vidal 6), Perisic 6 (33' st D'Ambrosio 6); Sanchez 5, Martinez 5.

Allenatore: Inzaghi 5

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7,5; Muldur 6,5, Chiriches 6, Ayhan 6,5 (1' st Tressoldi 6,5), Kyriakopoulos 6,5; Frattesi 6,5 (26' st Henrique 6), Lopez 6,5; Berardi 7 (44' st Peluso sv), Raspadori 7, Traoré 6,5 (34' st Harroui 6); Scamacca 7 (25' st Defrel 6,5).

Allenatore: Dionisi 7

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 8' Raspadori (S), 26' Scamacca (S)

Ammoniti: Raspadori (S), Muldur (S), D'Ambrosio (I)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Il Sassuolo ha vinto entrambe le trasferte stagionali al Meazza contro Inter e Milan per la prima volta in Serie A.

• L’Inter ha perso due partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2018, anche in quel caso la seconda sconfitta arrivò contro il Sassuolo.

• L’Inter ha registrato tre match di fila senza vittoria in Serie A per la prima volta dal gennaio 2020 (tre pareggi consecutivi in quel caso con Antonio Conte).

• L’Inter ha interrotto una striscia di 32 match in casa con gol in Serie A, l’ultima volta in cui era rimasta a secco di reti in una gara interna in campionato risaliva a luglio 2020 v Fiorentina.

• A partire dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie il dato) solo nel febbraio 2012 v Novara (30), l’Inter ha effettuato più tiri di questo match (29) perdendo un match di Serie A.

• Il Sassuolo è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque gare di Serie A contro avversarie nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata (3V, 2N) e in particolare ha vinto le tre di queste giocate in trasferta (sempre al Meazza, due contro il Milan e oggi v Inter).

• Domenico Berardi è l'unico giocatore in doppia cifra sia di gol che di assist in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei.

• A partire dal 2013/14 (sua prima stagione in Serie A), Domenico Berardi è il giocatore che ha preso parte a più gol contro l’Inter in campionato: nove (sette reti e due assist).

• Domenico Berardi ha preso parte a ben 10 reti nelle sue ultime nove sfide contro squadre che hanno iniziato la giornata nelle prime due posizioni in classifica in Serie A (sei gol e quattro assist).

• Il Sassuolo (Scamacca e Berardi, entrambi 10 gol) è una delle sole tre squadre con già due giocatori in doppia cifra di gol in questa Serie A, insieme a Inter e Verona.

• Il Sassuolo è una delle quattro squadre con ben tre giocatori che hanno segnato almeno otto gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, insieme a Liverpool, Verona e Strasburgo.

• Giacomo Raspadori ha segnato otto gol in questo campionato, tanti quanti nelle precedenti due stagioni complessive di Serie A.

• 10 delle ultime 12 reti di Giacomo Raspadori in Serie A sono state messe a segno in trasferta, incluse le ultime quattro.

• Era dall'ottobre 2020 contro il Milan che l'Inter non subiva due gol nei primi 26 minuti di gioco in un match di Serie A.

• 100ª partita in Serie A per Federico Dimarco (27 di queste sono arrivate con la maglia dell’Inter).