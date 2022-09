Milan, Pioli: "Abbiamo dimostrato nuovamente un grande carattere. Leao ingenuo"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo la Sampdoria: "Successo fondamentale contro un avversario difficile"

Le foto di Sampdoria-Milan









































© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Una vittoria sofferta, ma più che importante. Stefano Pioli torna dalla trasferta contro la Sampdoria con tre punti d'oro: "Si è creata l'inferiorità numerica per l'ingenuità di Leao - ha commentato il tecnico del Milan a fine partita -, ha complicato una partita non facile ma la squadra ha dimostrato di nuovo un carattere che va oltre le difficoltà". Decisivo anche il cambio tattico con la difesa a tre: "Dovevamo aspettare un po' di più e ci serviva densità per avere parità numerica nella nostra area, poi ovviamente qualcosa concedi ma questo è un successo fondamentale contro un avversario difficile".

De Ketelaere ha sfiorato il primo gol in Serie A: "Sta facendo il percorso che deve fare un ragazzo giovane e di talento. Sono contento della sua prestazione, ma si sta ambientando a un campionato nuovo. Contro la Sampdoria si è fatto trovare, si è mosso bene e sono convintissimo delle sue qualità. Mi avrebbe fatto piacere un suo gol, ma deve stare tranquillo e lavorare bene".

Contro la Sampdoria il Milan ha cambiato qualche pedina, ma in attacco la coperta è corta: "Ho un gruppo importante, ma quando hai due assenze nello stesso reparto siamo costretti a chiedere sforzi in più a chi rimane. Giroud al momento tira la carretta e ha uno spirito di squadra incredibile, ma purtroppo Origi ha avuto questo problema... anche De Ketelaere può giocare come punta, ha le caratteristiche per farlo".

L'espulsione di Leao: "Sa di averci messo in difficoltà, ma ha ringraziato tutti per la vittoria. Era contento per la vittoria, ora deve pensare alla Dinamo".