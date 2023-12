Orsato, tocca a te: sarà l'arbitro di Juve-Napoli. La Penna per Atalanta-Milan

© Getty Images

Sarà Daniele Orsato il fischietto di Juventus-Napoli, atteso big-match della 15esima giornata di Serie A. L'arbitro della sezione di Schio, eletto come migliore nella passata stagione, sarà impegnato venerdì sera (ore 20,45), all'Allianz Stadium di Torino. Per Atalanta-Milan del giorno successivo (si parte alle ore 18) designato Federico La Penna, mentre per Inter-Udinese sempre di sabato ma alle 20.45, indicato Marco Di Bello. Toccherà invece ad Antonio Rapuano arbitrare Roma-Fiorentina, posticipo domenicale, e match cruciale per la zona Champions.