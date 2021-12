Milan, per il Napoli Pioli spera di recuperare Giroud: niente da fare per Leao

VERSO MILAN-NAPOLI

Il francese comunque partirà dalla panchina, alle spalle di Ibra verso una maglia da titolare Messias e Saelemaekers, ma attenzione alla sorpresa Maldini

Domenica sera Milan-Napoli sarà la sfida dei superstiti e Stefano Pioli non sa ancora con certezza se potrà fare affidamento sul rientro in campo di Olivier Giroud, che sarebbe fondamentale per dare un’alternativa e un po’ di riposo a Ibra, che difficilmente potrà giocare 90' sia contro i partenopei sia poi tre giorni dopo a Empoli. L’attaccante francese ex Chelsea mercoledì e giovedì ha svolto un lavoro personalizzato sui campi di Milanello, ma oggi dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) tornare ad allenarsi con il resto del gruppo e dunque potrebbe essere tra i convocati per la sfida di San Siro. Getty Images

Un rientro che come detto sarebbe molto importante viste le assenze certe di Leao, Rebic e Pellegri, ma che quasi certamente non sarà dal primo minuto perché la maglia da titolare sarà ancora sulle spalle di Ibrahimovic, chiamato davvero agli straordinari nell’ultimo periodo. Alle spalle del centravanti svedese praticamente certi di partire dall’inizio Junior Messias e Alexis Saelemaekers, mentre è aperto il ballottaggio per il ruolo di centrocampista tra Brahim Diaz, molto in affanno nell’ultimo periodo, e Rade Krunic.

Attenzione però alla possibile sorpresa Daniel Maldini perché Pioli starebbe pensando di sfruttare il classe 2001 a gara in corso per provare ad approfittare della stanchezza della difesa avversaria con i suoi inserimenti alle spalle della retroguardia. Il figlio di Paolo finora ha avuto poco spazio, giocando solamente 138 minuti in 8 spezzoni di gara (tranne a La Spezia in cui partì titolare), ma vista l’emergenza potrebbe essere arrivato il suo momento. La fiducia dei suoi compagni non gli manca, come dimostra l’intervista di Saelemaekers a Dazn: “Quali miei compagni possono vincere il Pallone d’Oro? Direi Maldini o Leao – ha dichiarato il belga - Perchè sono fenomeni. Mi piace tanto vederli giocare, hanno tante qualità e non sono ancora nel miglior momento della loro carriera ma presto diventeranno dei fenomeni".

Il futuro magari sarà d’oro, ma il presente si chiama Napoli sia per Maldini sia per il Pioli, che vuole restare agganciato al treno scudetto e per farlo deve battere il tabù Spalletti per la prima volta nella sua carriera. Per il tecnico rossonero l’ultimo dubbio riguarda la difesa: sulla destra Florenzi o Kalulu? La rifinitura sarà decisiva, oltre che per Giroud, anche per sciogliere gli ultimi dubbi.