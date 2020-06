Milan, per Duarte possibile stiramento del flessore: rischia un mese di stop

MILAN

Un altro infortunio in casa Milan dalla ripresa degli allenamenti, dopo quello di Ibrahimovic. Un altro stop per Leo Duarte. Per il difensore brasiliano, operato a fine novembre per la frattura del calcagno che lo ha costretto a un lungo stop, si parla di sospetto stiramento al flessore. Nelle prossime ore il giocatore effettuerà gli accertamenti del caso: se verrà confermata la prima diagnosi Duarte dovrà stare fuori un altro mese.

Intanto, a proposito dell'altro infortunato eccellente in casa rossonera, nelle prossime ore (con tutta probabilità mercoledì) è atteso in Italia Zlatan Ibrahimovic. Tornato in Svezia all'indomani degli accertamenti che avevano accertato la lesione del muscolo soleo del polpaccio destro, l'attaccante milanista si sottoporrà poi ad una nuova risonanza magnetica per valutare la situazione e stilare il nuovo programma di recupero che dovrebbe riportarlo in campo tra circa un mese.