Milan, paura per Castillejo: derubato e minacciato con la pistola

L'INCONVENIENTE

Una brutta avventura, per fortuna finita senza conseguenze drammatiche. E' quella vissuta da Samu Castillejo che, attraverso il suo profilo Instagram, ha raccontato di essere stato derubato a Milano da due malviventi che lo hanno minacciato puntandogli una pistola in faccia. "Ma a Milano tutto a posto? Due ragazzi mi hanno derubato puntandomi la pistola in faccia", ha scritto lo spagnolo del Milan immediatamente dopo aver denunciato l'accaduto alla Polizia.

Per fortuna la questione si è risolta con tanta paura e il furto dell'orologio, ma senza nessuna conseguenza fisica per Castillejo, rimasto in ogni caso ovviamente scosso.