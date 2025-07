Monza, l'Al-Ahli di Kessie e Mahrez in ritiro a Monzello

L'Al-Ahli Saudi FC, squadra che milita nella massima serie del campionato saudita, ha scelto il C.S. Silvio e Luigi Berlusconi - Monzello come tappa del suo ritiro estivo in Europa. La squadra araba, che annovera tra le sue fila campioni del calibro di Kessie, Mahrez, Demiral e molti altri, si è infatti allenata sui campi del Centro Sportivo biancorosso dal 22 al 28 luglio 2025 in preparazione alla Como Cup. Al-Ahli Saudi FC è solo una delle tante formazioni che in questi anni ha scelto Monza come base per i propri allenamenti e partite, a testimonianza della grande qualità delle strutture di AC Monza, che ancora una volta si confermano eccellenza nazionale e internazionale.