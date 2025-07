Supercoppa Uefa, al via 'Trophy Experience' in Friuli

Si parte martedì 29 luglio con la Supercoppa che rimarrà in esposizione a Gorizia, Capitale europea della Cultura 2025 assieme a Nova Gorica, accolta fino a giovedì 31 luglio negli spazi della Ferramenta Krainer di via Rastello: l'inaugurazione è in programma alle 11.00, ma già dalle 10.00 e fino 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 gli appassionati che vorranno ammirare il trofeo potranno accedere al civico 43 della storica via. Dal 2 al 4 agosto Champions League, Europa League e UEFA Super Cup raggiungeranno Trieste, dove saranno esposte all'ingresso principale del palazzo della Camera di commercio Venezia Giulia, in piazza della Borsa 14, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, per la prima delle tre tappe che toccheranno la costa del Friuli Venezia Giulia (inaugurazione il 2 agosto alle 11.00). Mercoledì 6 e giovedì 7 agosto sarà poi Grado a ospitare le tre coppe: l'appuntamento è all'ingresso principale della spiaggia Git, al centro visite temporaneo della Fondazione Aquileia, in viale Dante Alighieri, e l'inaugurazione è fissata per il 6 agosto alle 11.00 (visite alle coppe 10.00-12.00; 17:00-22.00), mentre nel weekend del 9 e 10 agosto le tre coppe arriveranno sul lungomare di Lignano: sabato saranno a Sabbiadoro e domenica a Pineta, in entrambi i casi a bordo del truck mobile dell'evento, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 22.00 (inaugurazione 9 agosto, alle 11.00, in viale Gorizia 26).