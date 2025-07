Lucescu ricorda i tempi dell'Inter: "Mi dimisi per lo spogliatoio. Moratti continuò a pagarmi"

Mircea Lucescu taglia il traguardo degli ottant'anni e ricorda la lunga esperienza in Italia. Il commissario tecnico della Romania ha ripercorso i tempi dell'Inter nel corso di un'intervista a Tuttosport: "Sono arrivato al momento sbagliato, ma è stata colpa mia che ho accettato: mi avevano preso solo come traghettatore e girava già la notizia che a fine campionato sarebbe arrivato Lippi. Questo mi ha creato problemi coi calciatori che avevano il contratto in scadenza: mi dicevano che dovevano giocare per rinnovarlo, mentre io tanto non sarei rimasto. Arrivai a dicembre e nelle prime cinque partite avevamo segnato una marea di gol, giocavamo un calcio eccezionale, ma prendevamo dei gol stupidi. Dopo la sconfitta con la Sampdoria decisi di dare le dimissioni per far capire ai giocatori che dovevano prendersi la responsabilità di quegli insuccessi, Moratti fu eccezionale e continuò lo stesso a pagarmi lo stipendio".