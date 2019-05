Milan, Paquetà squalificato tre giornate

07/05/2019

Costa cara a Paquetà l'espulsione rimediata lunedì sera nel posticipo Milan-Bologna . Il Giudice sportivo ha infatti squalificato il brasiliano per tre giornate e per lui, di fatto, il campionato è dunque finito. Il centrocampista è stato sanzionato con un turno per la prima ammonizione (era diffidato), mentre ulteriori due turni di stop sono arrivati "per aver colpito con una manata leggera il braccio del direttore di gara proteso verso di lui, al fine di allontanarlo".

Sono in totale 18 i giocatori fermati dopo la 35.ma giornata. Oltre a Paquetà, il Giudice sportivo ha squalificato per due turni Dijks (Bologna) e Veretout (Fiorentina) per "espressioni irriguardose" nei confronti dell'arbitro. Due giornate anche a Ionita (Cagliari) per "espressioni ingiuriose". Una partita di stop per Kucka (Parma), Colley (Sampdoria), Sansone (Bologna), Barillà (Parma), Bernardeschi (Juventus), Brozovic (Inter), D'Ambrosio (Inter), Dioussé (Chievo), Gomez (Atalanta), Masiello (Atalanta), Mancini (Atalanta), Poli (Bologna), Rincon (Torino) e Sportiello (Frosinone). Una giornata di squalifica anche all'allenatore del Cagliari Rolando Maran.