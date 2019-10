Milan, ore di riflessione su Giampaolo: il tecnico rischia l'esonero

Il Milan a Genova ha conquistato una preziosa vittoria, ma non ha convinto. Sul piano del gioco la squadra di Giampaolo ha mostrato ancora diverse lacune. Dopo un primo tempo disastroso c'è stata una reazione nella ripresa, ma i rossoneri hanno rischiato di subire gol anche in vantaggio nel punteggio e di un uomo. Per questo il futuro del tecnico sarebbe ancora in bilico: ore di riflessione per Boban, Maldini e Massara che starebbero valutando l'esonero. Genoa-Milan 1-2

Non è più un segreto che proprio il croato (chief football officer) sarebbe il più propenso all'esonero, mentre l'ex capitano vorrebbe dare ancora tempo al tecnico difendendo la sua scelta fatta in estate. In tutto questo Massara avrebbe proposto la candidatura di Rudi Garcia che al momento sembra essere l'unica vera alternativa. Tra i due c'è un ottimo rapporto per via del buon lavoro svolto a Roma.

Il gioco della squadra visto in queste prima sette partite non ha convinto e anche la classifica con solo nove punti non è quello che ci si aspettava in estate. A peggiorare la situazione anche lo scarso utilizzo dei nuovi acquisti con il solo Theo Hernandez entrato ormai in pianta stabile nell'undici titolare. E ora Giampaolo rischia ancora l'esonero, nonostante i tre punti di Genova.