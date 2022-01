Milan, ora la classifica piange: vincere il derby per continuare a sperare

SPALLE AL MURO

Alla ripresa subito la stracittadina che può decidere o riaprire il campionato e i rossoneri rischiano di non avere Ibra

I rossoneri sono spalle al muro e dovranno utilizzare lo stop del campionato per lavorare al meglio e ritrovare la fluidità nel gioco e la spensieratezza che nelle ultime partite (Genoa, Spezia e Juve), complici probabilmente anche le pessime condizioni del campo di San Siro, è mancata o proprio non si è vista.

“Il bicchiere è mezzo vuoto” ha detto Pioli dopo il match e lo è soprattutto perché i rossoneri sembrano aver perso lucidità sotto porta e faticano a trovare la giocata decisiva negli ultimi metri (quella con la Juve è stata la partita in cui il Milan ha effettuato più tiri in questa Serie A - 14 - senza tuttavia trovare il gol). Non possono bastare gli sprint di Leao, se Diaz, Messias e Saelemaekers non ritrovano guizzi e qualità il portoghese è facilmente raddoppiabile e il Milan troppo prevedibile.

E in tema di sterilità offensiva pesa come un macigno l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, che si è fermato per un problema al tendine d’Achille dovuto probabilmente al campo troppo duro ed è in forte dubbio per la sfida con l’Inter del 6 febbraio. Aspettando notizie sulle condizioni dello svedese, i rossoneri intanto si preparano ad accogliere Marko Lazetic, che in giornata verrà definito con la Stella Rossa e in settimana arriverà a Milano per iniziare ad allenarsi con la squadra.

