Milan, Pioli: "Bicchiere mezzo vuoto, ora dobbiamo vincere il derby"

Il tecnico rossonero dopo il pari con la Juventus: "Buona partita, ci è mancata qualità nell'ultimo passaggio"

Il Milan ha pareggiato 0-0 contro la Juventus, mantenendola a sette punti di distanza ma perdendo altro terreno su Inter e Napoli in una partita con poche emozioni. "Abbiamo fatto una partita giusta per il nostro momento e per l'avversario e ci è mancato qualcosa in area di rigore - ha commentato Pioli a fine partita -. Siamo stati poco precisi e decisi nella giocata finale, poi il terreno di gioco così messo male non ha aiutato".

"Siamo stati attenti e decisi lasciando poche occasioni alla Juventus - ha continuato il tecnico rossonero -. Il bicchiere è mezzo vuoto, ma per i punti persi contro lo Spezia piuttosto che per questo pareggio. Abbiamo due partite che ci diranno molto sul nostro futuro, se vinceremo il derby staremo attaccati all'Inter fino alla fine, altrimenti dovremo sudare la qualificazione alla Champions fino all'ultima giornata. Se vogliamo qualcosa di straordinario come risultato, dobbiamo essere eccellenti in campo".

Il Milan è apparso prevedibile nella fase offensiva: "Oggi abbiamo provato a cambiare qualcosa sulla trequarti e abbiamo trovato buone soluzioni. Ci è mancata l'ultima giocata negli ultimi metri, ma non imprevedibilità. Siamo arrivati bene in area, ma poi serve precisione nell'ultimo passaggio. E' un momento del campionato dove le partite sono dure per tutte, servono guizzi e qualità. Ritroveremo anche la fluidità nel gioco così come la spensieratezza".