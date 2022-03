Milan, ora il primato è reale: quattro partite per la fuga scudetto

CORSA SCUDETTO

I rossoneri sono in vetta con 3 punti di vantaggio sul Napoli e (virtualmente) 1 sull'Inter, il calendario sembra offrire una ghiotta occasione

Anche battendo il Bologna al Dall'Ara (possibile recupero a fine aprile?) l'Inter resterebbe un punto dietro, dal triplice fischio del posticipo della 29.ma giornata di Serie A il Milan è a tutti gli effetti padrone del proprio destino. La squadra di Pioli sta bene, viene da tre partite in fila senza subire gol e ha recuperato praticamente tutti gli infortunati: una condizione da sfruttare soprattutto nelle prossime quattro giornate, che sembrano poter offrire ai rossoneri la chance di una mini-fuga scudetto. Getty Images

Calendario alla mano, nelle prossime giornate Ibra e compagni sono infatti attesi dai match in trasferta contro Cagliari e Torino e dalle sfide di San Siro contro Bologna e Genoa. Tutte partite insidiose, perché in due hanno tremendo bisogno di punti salvezza e soprattutto perché proprio contro le medio piccole in stagione il Milan ha perso un sacco di punti, ma la vittoria sull'Empoli potrebbe essere stato un segnale di definitiva maturazione dal punto di vista della gestione delle partite e questo sembra proprio il momento giusto per accelerare e provare a dare lo strappo definitivo al campionato.

Anche perché nelle stesse giornate l'Inter, che ha fatto sei punti nelle ultime sei partite, affronterà prima la Fiorentina a San Siro e poi la lanciatissima Juventus allo Stadium dopo la sosta. Le sfide col Verona (a San Siro) e sul campo dello Spezia non sembrano nascondere troppe insidie, ma subito dopo il derby di ritorno di Coppa Italia al Meazza tornerà José Mourinho con la sua Roma.

La Roma sarà un ostacolo anche sulla strada del Napoli, distante tre punti dalla vetta e più vivo che mai con un Osimhen in forma scintillante: i giallorossi saranno di scena al Maradona a metà aprile, dopo che nel loro stadio, dove finora hanno già perso quattro volte in stagione, gli azzurri avranno già ospitato l'Udinese prima e la Fiorentina poi. In mezzo la trasferta di Bergamo sul campo dell'Atalanta.

Partite che almeno sulla carta sembrano più complicate di quelle che dovrà affrontare il Milan, che però deve assolutamente provare a fare bottino pieno nelle prossime quattro perché nelle ultime cinque di campionato avrà invece tre gare con squadre al momento tra le prime otto in classifica: Lazio (in trasferta), Fiorentina e Atalanta.

In caso di arrivo a pari punti alla fine della stagione, il Milan ha il vantaggio dello scontro diretto con l'Inter ed è in parità col Napoli (deciderebbe la differenza reti), mentre in caso di "ammucchiata" a tre in cima alla classifica sarebbero i rossoneri a vincere lo scudetto in quanto sono davanti a tutti nella classifica avulsa.

