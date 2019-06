Milan, ora gli annunci: Maldini porta Giampaolo, Boban e Massara

12/06/2019

Countdown in casa Milan per gli annunci ufficiali. Venerdì, o al più tardi sabato, i rossoneri comunicheranno il nuovo organigramma sportivo. Tutto è deciso: Paolo Maldini sarà il direttore tecnico con pieni poteri, mentre Marco Giampaolo sarà l'allenatore. Fredric Massara, invece, è stato scelto come direttore sportivo e Zvonimir Boban avrà una figura importante, ancora da definire, ma lavorerà con l'ex capitano e gestirà i rapporti con la Uefa. Nelle prossime ore arriveranno le firme e poi ci sarà la presentazione, molto probabilmente congiunta.



Tutti sono già al lavoro per costruire la squadra del futuro. Maldini, infatti, sta gestendo le diverse trattative in contatto con i suoi nuovi collaboratori. Se per Sensi è quasi fatta, i nomi nuovi sono quelli di Lovren e Veretout. La trattativa con il Sassuolo per 15 milioni di euro più bonus è in dirittura d'arrivo, mentre sono stati fatti dei sondaggi per il difensore del Liverpool e il centrocampista della Fiorentina. Piace anche Strootman del Marsiglia come rinforzo d'esperienza da affiancare ai giovani. Difficile il sogno Barella perché il giovane talento del Cagliari ha già l'accordo con l'Inter, squadra di cui è tifoso.