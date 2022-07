Milan, c'è l'ufficialità: Maldini e Massara fino al 2024

MILAN

I prolungamenti del dt e del ds sono stati approvati dal Cda rossonero: "Accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club"

Dopo l'intesa definitiva raggiunta nella serata di giovedì, la firma sui contratti e le parole a caldo di Maldini, che si era detto contento di poter programmare un Milan vincente, ora è arrivata anche la tanto attesa ufficialità: "AC Milan è lieto di comunicare che in data odierna il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club".

L'approvazione definitiva del Cda e l'annuncio sono l'ultima tappa di un percorso lungo e tortuoso, che si era concluso positivamente con un accordo trovato proprio in extremis, nel giorno della scadenza dei contratti, e ufficializzato dalle parole dello stesso Maldini: "All'ultimo ma il rinnovo è arrivato - aveva detto uscendo da Casa Milan -. Siamo contenti, contenti per la stagione e contenti di programmare un Milan vincente. Come sarà? Vedremo, siamo un po' in ritardo ma recupereremo. Sono felice, anche se magari non si vede. Sono molto felice".

